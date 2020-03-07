Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs nedeniyle Fransa'da 7 kişi hayatını kaybetti. Fransa’nın Soissons kentinde ailesiyle yaşadığı öğrenilen aslen Mersin Mut’lu Halil Bıçkı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk Türk oldu. Perşembe günü koronavirüs ve solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenilen 64 yaşındaki Bıçkı’nın cenazesinin Türkiye’ye götürülmesine izin verilmedi. Salı günü Fransa’da defnedileceği öğrenilen Halil Bıçkı’nın ailesinin de karantinaya alındığı bildirildi.

Öte yandan ülkede koronavirüs vaka sayısının 653’e ulaştığı açıklandı.