Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e ulaştı, vaka sayısı ise 716’yı geçti. Yetkililerin ülke çapında alarm derecesini üçe çıkarması bekleniyor. Ülkedeki vaka sayısının 716’ya çıkması ile önümüzdeki haftalarda geçilmesi beklenen üçüncü alarma birkaç gün içerisinde geçilmesi bekleniyor.

Öte yandan alarm derecesinin yükseltilmesi durumunda okul ve kamu kurumlarının kapatılacağı öğrenildi.