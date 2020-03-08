Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının Hırvatistan’ın ev sahipliğinde yaptığı olağanüstü toplantısında kabul ettiği bildiriye Türkiye’den tepki geldi. AB üyesi ülkelerin toplantıda bir defa daha Yunanistan’a desteklerini belirten açıklamada, sığınmacıların AB’ye yasa dışı yollardan girmelerinin kabul edilemeyeceği kaydedilmişti. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada “Avrupa Birliği’nin göç ve güvenlik konularında ülkemizin karşı karşıya olduğu olağanüstü yükü ve harcadığı çabaları hâlâ kavrayamadığını açıkça ortaya koymaktadır” denildi. AB’nin, uluslararası hukuk ve insan haklarını ihlal eden ve sınırına gelen masum insanlara her türlü eziyeti reva gören Yunanistan’a arka çıkarak kendi ilke ve değerleriyle çelişmesinin ibret verici olduğunu belirten Bakanlık “AB Dış İlişkiler Konseyi, kendi özgür iradeleriyle diğer güvenli ülkeler olan AB ülkelerinin sınırlarına gelen ve uluslararası koruma talep eden kişilere ‘sığınmacı’ dahi demekten imtina etmekte, bu şahıslar için ısrarla ‘göçmen’ ifadesini kullanmaktadır. Kelime oyunlarıyla 1951 Cenevre Sözleşmesi’nin ve AB mevzuatının göz ardı edilmesi mümkün değildir” denildi.

Yunanistan dâhil, AB ülkelerinin, uluslararası yükümlülüklerine riayet ederek sığınmacıların başvurularını almak zorunda olduğunu hatırlatan Bakanlık “Hâl böyleyken Yunanistan, AB’nin de desteğini arkasına alıp, uluslararası hukuku ve AB hukukunu hiçe sayarak, sığınma başvurularını askıya aldığını açıklamıştır. AB, son açıklamasıyla, AB değerlerini bir kenara koyarak uluslararası hukukun ve AB hukukunun çiğnenmesine de göz yummaktadır. Yunanistan’ın sığınmacılara yönelik hukuk tanımaz muameleleri BM ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği dâhil, çok sayıda uluslararası kuruluş ve sivil toplum kuruluşu tarafından da duyurulmuştur. AB’yi ve AB Kurumlarını, Avrupa ortak değerlerine saygı gösterilerek AB Kuruluş Anlaşması’na ve AB hukukuna uymaya çağırırız. AB, Türkiye’ye çağrı yapmak yerine önce verdiği sözleri tutmalı, 18 Mart Mutabakatını bir bütün olarak kendisi uygulamalıdır” denildi.

BM: TÜRKİYE’YE YARDIM EDİLMELİ

Avrupa Birliği, Yunanistan’dan yana tavır alırken Birleşmiş Milletler ise Türkiye’ye destek çağrısı yaptı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası toplumu mülteciler konusunda Türkiye’ye desteğini artırmaya davet etti. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde bir soru üzerine, Türkiye ile Yunanistan sınırında mülteciler sebebiyle artan gerginliğin azaltılması için çağrı yaptı. Dujarric ayrıca Genel Sekreter’in uluslararası toplumu mülteciler konusunda Türkiye’ye desteğini artırmaya davet ettiğini de söyledi.