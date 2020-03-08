İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 194'e, toplam vaka sayısının 6 bin 566'ya, taburcu edilenlerin sayısının ise 2 bin 134'e yükseldiği belirtildi.
İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 194'e çıktı
08.03.2020 - 13:33 | Son Güncelleme: 08.03.2020 - 13:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 194'e, toplam vaka sayısının 6 bin 566'ya, taburcu edilenlerin sayısının ise 2 bin 134'e yükseldiği belirtildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İran,koronavirüs,korona,virüs,
686596 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/686596.aspx
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