Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti medya danışmanı Amin Al Hashemi, Haftar güçlerinin ateşlediği birkaç füzenin Trablus'un güneyindeki Arada bölgesine düşmesi sonucu biri kadın 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Bölgeye düşen füzelerin, birçok ev ve otomobilde hasara neden olduğu ifade edildi.
Hafter güçlerinden Trablus'a füze saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı
08.03.2020 - 23:17 | Son Güncelleme: 08.03.2020 - 23:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Libya'da Hafter güçlerinin Trablus'un güneyindeki Arada bölgesine düzenlediği füze saldırısında biri kadın 2 sivil hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hafter,Trablus,füze saldırısı,
686708 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/686708.aspx
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