Sudan’da başkent Hartum'un kuzeydoğusunda Başbakan Abdullah Hamduk'un konvoyunun geçişi sırasında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Hamduk'un saldırı sırasında kendi aracında olmadığı, konvoydaki başka bir araçta olduğu kaydedildi. Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı belirtildi.
Sudan Başbakanının konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı
09.03.2020 - 11:37 | Son Güncelleme: 09.03.2020 - 11:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk’un konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği belirtildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sudan,başbakan,bombalı saldırı,Abdullah Hamduk,
686788 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/686788.aspx
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