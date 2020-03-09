Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle ülkelerdeki vak'a sayısı giderek artıyor. Gürcistan hükumeti tarafından koronavirüse yönelik bilgi verilmesi amacıyla kurulan resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, ülkede koronavirüs teşhisi konan kişi sayısının 15'e ulaştığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, 141 kişinin de virüs şüphesiyle karantina altında olduğu kaydedildi.

Tiflis Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Marina Ezugbaya tarafından yapılan açıklamada da Gürcistan'da 15 kişide koronavirüs tespit edildiği, 14 kişinin Tiflis Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesinde, 1 kişinin ise Sachkher kliniğinde bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan Gürcistan'da koronavirüs vak'ası ilk kez 26 Şubat'ta görülmüştü.