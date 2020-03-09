Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Haber Ajansının (DPA) haberinde, Başbakan Angela Merkel başkanlığında hükümeti oluşturan partilerin liderlerinin yaptığı toplantıda, konuya ilişkin karar alındığı belirtildi.

Kararda Avrupa Birliği'nde (AB) "gönüllüler koalisyonu" oluşturulmak istendiği ifade edilen haberde, bu kapsamda Almanya’nın belirli sayıda çocuğu kabul edebileceği vurgulandı.

Almanya'nın Yunan adalarındaki insani durumdan dolayı 1000-1500 çocuk alarak Yunanistan’ı desteklemek istediği aktarılan haberde, söz konusu çocukların acil tedaviye ihtiyaç duyan hasta veya 14 yaşından küçük refakatsiz olanlar arasından seçileceğinin altı çizildi.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada, Yunanistan’daki sığınmacı çocukların alınması için "gönüllüler koalisyonu"nda başka AB ülkelerinin de yer alacağına inandığını belirtti.

Fransa’dan böyle bir işareti aldıklarına dikkati çeken Kramp-Karrenbauer, bundan dolayı gönüllüler koalisyonunun ikiden fazla ülkeden oluşacağına inancını dile getirdi.