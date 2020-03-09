Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak hızla yayılan korona virüsü İtalya'da bilançoyu arttırıyor. Ülkede korona virüsü nedeniyle son 24 saatte 133 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 366'ya ulaştı. Korona virüsü salgınının hızla yayılması üzerine hükümet tarafından önlem olarak yayınlanan kararnameye göre kuzeydeki Lombardiya bölgesinde ve 14 kentte başlatılan karantina süreci devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yapılan açıklamada, virüsün yayılmasına karşı İtalya tarafından alınan önlemlerin tamamen desteklendiği bildirildi. Karantinadaki bölgelerde kültürel, dini ve spor faaliyetleri ile fuarlar dahil özel veya resmi tüm organize edilen toplantılar da durduruldu. Restoran ve barların ise 06.00-18.00 saatleri arasında açık olacağı kaydedildi.

3 Nisan'a kadar yürürlükte kalacağı belirtilen kararnamede karantina sürecinin başladığı bölgeler şu şekilde:

16 milyon kişinin yaşadığı Lombardiya bölgesi, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padua, Treviso ve Venedik kentleri.

İtalya'da koronavirüs tedbirlerine karşı çıkan cezaevi isyanlarında 6 mahkum öldü İtalya'daki cezaevlerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik tedbirlere protesto olarak başlayıp isyana dönüşen olaylarda 6 mahkum hayatını kaybetti.