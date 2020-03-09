Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkede koronavirüs vakalarının en fazla görüldüğü Madrid özerk yönetiminde bir günde ölüm ve vaka sayısı iki kat arttı. Madrid'de koronavirüs teşhisi konulan hastalarda ölü sayısı 8'den 16'ya, vaka sayısı da 202'den 469'a çıktı.

Madrid'de çok sayıda şirket çalışanlarına evden çalışma hakkı tanırken, telefon şirketi Orange'ın Madrid'deki merkez binasında çalışan bir kişide koronavirüs tespit edildiği duyuruldu.

İspanyol medyası, "ülkede panik ortamının yavaş yavaş görülmeye başladığını, vatandaşların doğru bilgilendirilmemekten yakındığını" yazarken, eczanelerde maske ve hijyenik jel stoklarının büyük oranda azaldığı da belirtildi.

Bu arada ülke genelinde Kovid-19'un bulaştığı kişilerin sayısı 1000'i geçti.

İtalya Başbakanı Pedro Sanchez, koronavirüse karşı en kısa zamanda "acil müdahale planı" uygulayacaklarını açıklayarak, halka "birlik ve sakin olma" çağrısında bulundu.

Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo ise koronavirüsün ülke ekonomisine olumsuz etkilerinin olacağı bilgisini ilk defa ülke basınıyla paylaşarak, turizm sektörünün İspanya'nın gayri safi milli hasılasında önemli bir payı olduğuna vurgu yaptı.

Son bir haftadır düşüşte olan Madrid borsası, pazartesi gününe de yüzde 7'lik düşüşle başladı.

Öte yandan Madrid'in ardından 146 ile en fazla vakanın görüldüğü kuzeydeki Bask bölgesi, merkezi hükümeti beklemeden yeni önlemler açıkladı. Bask özerk hükümeti, Vitoria kentindeki tüm kreş, okul, enstitü ve üniversitelerin 15 gün boyunca kapalı tutulması kararı aldı.

İspanyol basını, Bask bölgesinde koronavirüsün en fazla sağlık personellerine ve öğretmenlere bulaştığını yazdı. Bölgede 200 kadar öğretmenin karantinada olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca Haro ilçesinin de karantinaya alınarak, buraya giriş ve çıkışların kontrollü yapıldığı belirtildi.

Diğer yandan üç belediye meclis üyesinin evlerinde karantinaya alındığı Barselona'da da bir kreş, koronavirüs salgınına karşı geçici olarak kapatma kararı aldı.

Avrupa'da bu saate kadar açıklanan resmi verilere göre İtalya'nın (366) ardından koronavirüs hastalarında en fazla ölüm İspanya'da oldu.

Rusya'da Kovid-19 vakası 20’ye yükseldi

Rusya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı bir günde 17’den 20’ye yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi’nden yapılan açıklamada, bir gün içinde başkent Moskova’da 3 Rus vatandaşında Kovid-19 bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, virüse yakalananların, son iki hafta içinde İtalya'ya seyahat ettikleri belirtildi.

Rusya’da daha önce 17 kişide tespit edilen Kovid-19 vakasının yeni vakalarla toplam 20’ye ulaştığı ifade edilen açıklamada, 17 Rus, 2 Çin ve 1 İtalyan vatandaşının virüs taşıdığı kaydedildi.