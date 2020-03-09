Güney Kıbrıs Rum Kesimi Sağlık Bakanlığı, ülkede 2 kişide korona virüsü tespit edildiğini duyurdu. Virüs tespit edilen kişilerden birinin 25 yaşında olduğu ve yakın zamanda İtalya’dan geldiği, diğerinin ise İngiltere’den geldiği ve 64 yaşında olduğu belirtildi.
Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde ilk korona virüsü vakaları
09.03.2020 - 21:25 | Son Güncelleme: 09.03.2020 - 21:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde 2 kişide korona virüsü tespit edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Güney Kıbrıs Rum Kesimi,koronavirüs,
686880 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/686880.aspx
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