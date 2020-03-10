Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Plastik mermi, gaz bombası pahasına Avrupa’ya geçmek için hayatını riske atan göçmenlere bu defa siviller saldırdı. Sınıra traktörüyle gelen Yunan çiftçi, mültecilerin üzerine tarım ilacı sıktı. Kastanies Sınır Kapısı’na traktörüyle gelen Yunan çiftçinin, mültecilerin üzerine tarım ilacı sıktığı görüntüler ortaya çıktı. Yunan polisi ise insanlık dışı uygulamayı izlemeyi tercih etti. Yunan zulmüne bir başka örnek ise Edirne’de yaşandı. On gün önce Edirne’ye gelen 21 yaşındaki Afgan Abdülmüttalib Ulimuhammed, tampon bölgede beklemeye başladı. Afgan sığınmacı, zaman zaman arkadaşlarıyla barikatı aşmaya çalıştı. İki gün önce de barikattaki jiletli telleri kestiği sırada yüzüne Yunanistan tarafından sıcak su atıldığını öne söyleyen sığınmacı, yüzünden ve ayağından yaralandı. Bölgede bekleyen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sığınmacının tedavisi sürüyor. Sınırdaki tel örgüleri yenilemeye başlayan Yunan güvenlik güçleri zaman zaman hedef gözeterek mültecilere zaman zaman da meskûn mahale doğru ateş ediyor. Bir Yunan askeri ise sığınmacılara eliyle yaptığı “Sizi keseceğim” manasına gelen hareket de kameralara yansıdı.