Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Middle East Eye sitesinde yer alan habere göre, Veliaht Prens’in en büyük rakibi amcası Prens Ahmed bin Abdülaziz’i tutuklatmasının ve kraliyet ailesi üyelerine karşı tasfiye hareketi başlatmasının sebebi, G20 Zirvesi’nden önce taht yolunu temizlemek istemesi. Prens, kendisine meşruiyet sağlaması sebebiyle babası Kral Selman bin Abdülaziz’in ölümünü beklemeyecek ve kasımdaki zirveyi tahta çıkma sahnesi olarak kullanacak.

Kaynaklar Selman’ın, büyük kuzeni Prens Muhammed bin Nayif’i veliaht prens konumundan devirmesiyle başlayan işi bitireceğini ifade etti. Kaynaklar, Selman’ın babası hayattayken kral olmak istediğini ve bu sebeple babasını tahttan çekilmeye zorlayacağını dile getirdi. Kral Selman’ın kardeşi Ahmed bin Abdülaziz’e (Prens Ahmed) tutuklanmadan önce Prens Selman’ın projesine destek vermesi için son bir şans verildiğini ancak Prens Ahmed’in bunu reddettiğini belirten kaynaklar “Prens Ahmed, Kral Selman’a kendisinin kral olmaya istekli olmadığını, başkalarının öne çıkmasını isteyeceğini söyledi” ifadesini kullandı. Kaynaklar, Prens Ahmed’in tutuklanmadan önce darbe planlamadığını, kendisinde bu tür harekete kalkışacak bir güç bulunmadığını ifade etti.