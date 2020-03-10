Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran’da yeni tip koronavirüs (Covid -19) sebebiyle 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 237’ye yükseldi. Vaka sayısı ise 7 bin 161. İki bin 394 kişi ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Salgınla baş etmekte güçlük çeken İran yönetimi, mahkûmları serbest bırakmaya hazırlanıyor. İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, mahkûmların toplumsal güveni zedelememeleri kaydıyla yeni tip koronavirüse zemin oluşturan hastalıklara sahip 70 bin mahkûm için ev izni talimatı verdi. Koronavirüsün, cezaevlerindeki mahkûmları da tehdit ettiği gündeme gelmişti.

BAŞKA VİRÜSLER DE VAR

İran Meclisi Milletvekili ve Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Üyesi Şehruz Berzeger, koronavirüs dışında ülkede ABD’nin yaydığı menşei belli olmayan bir virüsün daha olduğunu söyledi.

Berzeger “Sağlık Bakanı’nın açıklamalarına göre, Gilan şehrindeki koronavirüsün bir kısmı Çin’in Vuhan şehrinde tespit edilen Covid-19’dan tamamen farklı. Bu virüs 25 yaşındaki bir hemşireye dahi acımıyor. Covid-19’dan farklı bu virüs Kum şehrinde de görüldü” diye konuştu.

KRİZ YÖNETİCİSİ DE YAKALANDI

İran Ulusal Kriz Yönetim Kurumu Başkanı İsmail Neccar da koronavirüse yakalandı. Kurum Sözcüsü Ali Bahtiyari “Neccar, geçen hafta grip belirtileri nedeniyle sağlık merkezine başvurmuştu. Yapılan testler sonucu kendisine Covid-19 teşhisi konuldu” dedi. Bahtiyari, birkaç gündür hastanede tedavi gören Neccar’ın durumunun iyiye gittiğini ve evinde karantinaya alındığını kaydetti.