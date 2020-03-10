Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte Avrupa’ya gitmek isteyen göçmenlerin sınır hattındaki Meriç Nehri kıyılarına akınları sürüyor. Meriç Nehri kıyılarına gelen binlerce göçmen sınırı geçmeyi başarırken, bir kısmı ise hala geçmek için çaba sarf ediyor. Yaşanan göçmen göçünden endişe duyan Yunanistan güvenlik güçleri ise göçmenlerin sınırı geçmeyi düşündükleri noktalara dikenli ve jiletli teller çekmeye devam ediyor. Sınır hattındaki göçmenlerin geçebileceği noktalara Yunan askerinin kat kat jiletli ve dikenli tel çektikleri görüldü.