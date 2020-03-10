Türkiye’nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte Avrupa’ya gitmek isteyen göçmenlerin sınır hattındaki Meriç Nehri kıyılarına akınları sürüyor. Meriç Nehri kıyılarına gelen binlerce göçmen sınırı geçmeyi başarırken, bir kısmı ise hala geçmek için çaba sarf ediyor. Yaşanan göçmen göçünden endişe duyan Yunanistan güvenlik güçleri ise göçmenlerin sınırı geçmeyi düşündükleri noktalara dikenli ve jiletli teller çekmeye devam ediyor. Sınır hattındaki göçmenlerin geçebileceği noktalara Yunan askerinin kat kat jiletli ve dikenli tel çektikleri görüldü.
Yunan askeri Meriç Nehri'ne kat kat jiletli tel çekmeye devam ediyor
10.03.2020 - 12:41 | Son Güncelleme: 10.03.2020 - 12:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Göçmenlerin Avrupa’ya akını sürerken, göçmenlerin sınırı geçmesini engellemek isteyen Yunanistan güvenlik güçleri Meriç Nehri kıyısına, kat kat jiletli tel çekmeye devam ediyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Yunanistan,göçmen,jiletli tel,sığınmacı,
687037 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/687037.aspx
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