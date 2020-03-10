Korona virüsü nedeniyle Lübnan'da ilk ölüm meydana geldi. Lübnan medyası, ülkede korona virüsü nedeniyle 56 yaşındaki bir vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölen kişinin bir hafta önce Mısır’dan döndüğü belirtildi.