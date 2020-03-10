Korona virüsü nedeniyle Lübnan'da ilk ölüm meydana geldi. Lübnan medyası, ülkede korona virüsü nedeniyle 56 yaşındaki bir vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölen kişinin bir hafta önce Mısır’dan döndüğü belirtildi.
Lübnan'da yeni tip koronavirüs ilk ölüm
10.03.2020 - 13:21 | Son Güncelleme: 10.03.2020 - 13:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Lübnan'da korona virüsü nedeniyle ilk ölüm vakası yaşandı.
Kaynak: AA
Etiketler : lübnan,koronavirüs,ölüm,
687045 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/687045.aspx
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