Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 114 bin 621'e yükselirken, virüs endişesi nedeniyle alınan önlemler de arttırılmaya devam ediyor. Birleşik Krallık'ın resmi havayolu şirketi British Airways, İtalya seferlerini iptal ettiğini duyurdu. Havayolu yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, İtalya hükümetinin duyurusu ve İngiltere hükümetinin resmi seyahat tavsiyesi ışığında, İtalya seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

Öte yandan, İtalya'da koronavirüs toplam vaka sayısı 9 bin 172'ye yükselirken, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 463'e ulaştı.