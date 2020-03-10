Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa'da İtalya'nın ardından Kovid-19'dan en fazla etkilenen ülke İspanya'da sol koalisyon hükümeti, salgına karşı yeni önlemler açıkladı.

Bakanlar Kurulunda alınan ve Resmi Gazete'de yayımlanan karar gereği, koronavirüs salgınına karşı önlem amacıyla İspanya'daki tüm havalimanlarından İtalya'ya olan uçuşların 25 Mart'a kadar askıya alındığı bildirildi.

Diğer yandan İspanya Meclisi'ndeki tüm çalışmaların bir hafta boyunca durdurulduğu kaydedildi.

Meclis Başkanı Meritxell Batet, Mecliste 52 milletvekiliyle üçüncü büyük siyasi parti olan aşırı sağ görüşlü Vox'un koronavirüs salgını nedeniyle meclis çalışmalarına katılmama kararı almasından dolayı, "alınacak kararların demokratik meşruluğuna gölge düşmemesi için" bir hafta süreyle meclis faaliyetlerine ara verileceğini ifade etti.

Vox Genel Sekreteri ve Milletvekili Javier Ortega Smith'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.

Bu arada Sağlık Bakanlığından verilen son bilgilere göre, ülkede koronavirüs hastalarında ölü sayısının 35'e çıktığı bildirildi.

İspanya'da toplam vaka sayısı 1622'ye ulaşırken, 782 ile Madrid, 195 ile Bask, 144 ile Rioja özerk yönetimleri virüsün en fazla yayıldığı bölgeler olarak öne çıkıyor.

Tüm okulların ve üniversitelerin iki hafta süreyle tatil edildiği ve birçok şirketin çalışanlarına evden çalışma izni verdiği başkent Madrid'de, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu da tüm hakim ve savcılara koronavirüse karşı önlemlerini artırma talimatı verdi.