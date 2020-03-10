Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD ve Rusya'nın ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde yer alan petrol sahalarındaki çekişmesi sürüyor.

AA'nın güvenilir saha kaynaklarından aldığı bilgiye göre, devriye gezen ABD askerleri, Haseke il merkezinin batısındaki Tel Temır belde merkezine gelerek, Rusya'ya ait 4 askeri aracı durdurdu.

M4 karayolunu kullanarak Kamışlı ilçesinin doğusundaki petrol sahasına ulaşmak isteyen Rus araçları, yollarını değiştirmek zorunda kaldı.

Araçlar, ilçenin batısındaki Amude bölgesi üzerinden ilçe merkezine ulaştı. Kamışlı'nın doğusundaki Rümeylan petrol sahasına gitmek isteyen konvoy, bu kez de Malikiye ilçesine varamadan ABD askerlerinin engeline takıldı.

Kamışlı ilçe merkezine dönmek zorunda kalan Ruslar, Tel Temır beldesine M4 karayolunu kullanarak dönmek istese de ABD askerleri buna da izin vermedi.

Rus askerleri Amude üzerinden Tel Temır'e döndü.

Terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde varlık gösteren ABD askerleri, Haseke'de ocak ayından bu yana Kamışlı'nın doğusundaki petrol sahasına ulaşmak isteyen Rus askerlerinin yolunu defalarca kesmişti.