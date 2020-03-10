Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyeti Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) avukatları, Özgün İnşaat Anonim Şirketi'nin Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 2006 yılında kurduğu Vefa Alışveriş Merkezi'nin (AVM) satışının ve AVM'nin yer aldığı arsanın alım ve satım sözleşmelerinin geçersiz kabul edilmesine ilişkin Yüksek Mahkemeye ikinci kez başvuruda bulundu.

Duruşmaların ardından temyiz incelemesini tamamlayan Kırgızistan Yüksek Mahkemesi İdari ve Ekonomik Ceza Dairesi, ilçe ve şehir mahkemelerinin verdiği kararları bozarak, dosyayı yeniden görülmek üzere ilçe mahkemesine geri gönderdi.

Tarafların müdahil avukatlarının yanı sıra AVM'nin sözde sahibi, destekçileri ve birçok basın mensubunun katıldığı karar duruşmasında, TMSF avukatı, kararın okunmasından sonra hakim kuruluna teşekkür etti.

Olayın geçmişi

Türkiye'deki 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün hain darbe girişiminden önce 17 Kasım 2015 tarihinde kayyuma devredilen Kaynak Holding'e bağlı Kırgızistan'daki Özgün İnşaat Anonim Şirketi'nin mal varlıkları 11 Nisan 2016 tarihinde donduruldu.

Böylelikle, Özgün İnşaat ile ilgili tüm işlemler 17 Kasım 2015 tarihinden itibaren yasak ve geçersiz sayıldı.

Vefa Alışveriş Merkezi'nin eski yöneticisi Hulisi Ayverdi'nin imzasını taşıyan 30 Kasım 2015 tarihli vekaletname ile 29 Şubat 2016 tarihinde anlaşma düzenlenerek alışveriş merkezi Umsun Nazarbekova isimli Kırgız vatandaşının kurucuları arasında olduğu Aruu Jıldız şirketine satıldı.

Bunun üzerine İstanbul 7. Sulh Hukuk Mahkemesi 25 Ekim 2019 tarihinde verdiği karar ile Özgün İnşaat şirketi adına düzenlenen vekaletnamenin geçersiz olduğuna hükmetti.

TMSF de Türkiye Cumhuriyeti devletine ait AVM'nin sahte vekaletname ile satıldığı gerekçesiyle iki yıl önce yargı sürecini başlatmıştı.