Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan sınırına yönelen göçmen akını, Bulgaristan'ı da harekete geçirdi. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, ülke sınırlarında olası bir göçmen akını durumuyla karşı karşıya kalınması durumunda sınır polislerinin gerekli teçhizatla donatılması için AB'den 130 milyon euro talep edeceklerini ifade etti.

Yunanistan'ın Bulgaristan sınırına yakın Seres bölgesine mülteci kampı kuracağı yönündeki haberleri değerlendiren Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov ise Yunanistan'ın bu planlarını onaylamadıklarını belirtti. Sınırlarına yakın bölgelere mültecilerin yerleştirilmesinin gerginlik oluşturabileceğini kaydeden Karakaçanov, böyle bir girişimin iyi komşuluk olmayacağını vurguladı.

