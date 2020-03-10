Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Google, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ülkenin Lagos kentinde "Kadınlar Yapabilir" temalı bir program düzenledi.

Şirketin Sahraaltı Afrika Sorumlusu Mojolaoluwa Aderemi-Makinde, programda, Google'ın, Afrika'nın çeşitli ülkelerinde 20 bin kadına farklı konularda eğitim vereceğini belirtti.

Programla, kıtadaki kadınların girişimcilik, iş hayatına hazırlık, liderlik ve teknoloji becerilerini güçlendireceğinin altını çizen Aderemi-Makinde, "İlk etapta Abuja, Ekiti ve Uyo gibi Afrika'nın 17 şehrinde 5 bin kadına eğitim verilecek." dedi.

Aderemi-Makinde, Google'ın kadınların potansiyellerine ulaşmaları ve kendilerini geliştirmeleri için bir platform sağlamayı taahhüt ettiğini kaydetti.

Google tarafından yürütülen "Afrika İçin Dijital Beceriler" eğitim programları kapsamında 2022'ye kadar 10 milyon Afrikalının eğitilmesi hedefleniyor.