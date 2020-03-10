Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Refik Hariri Hastanesi Müdürü Firas el-Abyad, düzenlediği basın toplantısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili son 24 saatte yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Kovid-19 şüphesiyle 202 kişiye test yapıldığı ve 11 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığını aktaran Abyad, Lübnan'da şu ana kadar tespit edilen vaka sayısının 51'e yükseldiğini belirtti.

Yeni tip koronavirüse yakalananlardan birinin bugün yaşamını yitirdiği ve halihazırda 3 kişinin durumunun da kritik olduğuna işaret eden Abyad, yeni vakaları karşılamak üzere 6 hastanede hazırlıkların tamamlandığını kaydetti.

Müze ve tarihi mekanlar ziyarete kapatıldı

Öte yandan Ziraat ve Kültür Bakanı Abbas Murtaza, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasını önleme kapsamında Bakanlığa bağlı müze ve tarihi mekanların ikinci bir duyuruya kadar ziyaretlere kapatıldığını ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Fertinye Uhanyan tarafından spor kulüpleri ve kuruluşlara gönderilen genelgede de mart ayının sonuna kadar tüm etkinliklere ara verilmesi istendi.

Lübnan hava yolu şirketi Middle East Airlines (MEA) ise Kovid-19 vakalarının görüldüğü Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar uçuşlarını ikinci bir karara kadar askıya almıştı.

Eğitim ve Öğretim Bakanlığı da Kovid-19 salgını nedeniyle eğitime 14 Mart'a kadar ara verildiğini duyurmuştu.