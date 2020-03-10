Pazarkule-Kastanies sınır kapısı arasında bulunan ‘tampon’ bölgede, bekleyen mültecilere biber gazı, ses bombası ve plastik mermi ile orantısız güç uygulayan Yunanistan güvenlik güçleri, şimdi de sınır hattına yığdıkları kum barikatların üstüne ağır otomatik silahlar konuşlandırdı.
‘Komşu’ katliama hazırlanıyor
10.03.2020 - 23:47 | Son Güncelleme: 11.03.2020 - 00:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pazarkule-Kastanies sınır kapısı arasında bulunan ‘tampon’ bölgede, ağır otomatik silahlı askerler konuşlandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : yunanistan,
687180 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/687180.aspx
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