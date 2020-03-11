Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte Avrupa’ya gitmek isteyen mültecilerin sınır hattındaki Meriç Nehri kıyılarına akını sürüyor. Meriç Nehri kıyılarına gelen binlerce mülteci sınırı geçmeyi başarırken, bir kısmı ise hâlâ geçmek için çaba sarf ediyor. 12 gündür sınırın Türkiye tarafında bekleyen göçmenlere karşı gaz bombası, ses bombası, plastik mermi ve gerçek mermi kullanmaktan kaçınmayan Yunanlı güvenlik güçleri, tampon bölge hattına tırlarla jiletli tel, kamyonlarla da kum sevkiyatı yapıyor. Yunanistan güvenlik güçleri, mültecilerin geçmeyi düşündükleri noktalara dikenli ve jiletli teller çekiyor. Yunan askerleri, ayrıca geçişlerin olduğu Meriç Nehri kıyısının bazı bölümlerine de tel çit çekmeye başladı.

İHA EKİBİ SINIRI GEÇTİ

İhlas Haber Ajansı ekibi, sınırın öteki yakasına geçerek, Kastanies bölgesinde Yunan güvenlik güçlerinin hazırlıklarını yerinde görüntüledi. Tampon bölgede zaman zaman tazyikli su ile müdahale eden Yunanlı güvenlik güçleri, tankerlerle sınır hattına su taşımaya devam ediyor. Pazarkule-Kastanies Sınır kapısı arasında bulunan ‘tampon’ bölgede Yunanistan askerleri tarafından sert müdahale ile karşılaşan mültecilerden şu ana kadar 3 kişi hayatını kaybetti, 200’ün üzerinde mülteci de yaralanmıştı.

Yüksek sınır tellerin gerisine kum torbaları yerleştiren Yunan askeri, siper kazmaya başladı. Silahlı Yunan askerleri göçmenlerin geçişini engellemek için sınırın Türkiye tarafını sürekli

İKİ DOSYA AİHM’DE

Öte yandan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Yunanistan tarafından sınırda geri itilen sığınmacı aile ve şiddetli müdahale sonucu hayatını kaybeden bir başka sığınmacı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) yapılan iki başvurunun mahkeme tarafından işleme alındığını bildirdi.

Hak ihlallerine uğrayan sığınmacıların AİHM’e başvurularının sürdüğü kaydedilen açıklamada “İnsan hakları hiçe sayılarak Yunanistan tarafından geri itilen bir aile ve şiddetli müdahale sonucu hayatını kaybeden bir başka sığınmacı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan iki başvuru mahkeme tarafından işleme alınmış ve öncelikli görüşülmesine karar verilmiştir” denildi.

KORONAVİRÜS MİDİLLİ'YE SIÇRADI

Binlerce sığınmacının bulunduğu Yunanistan’ın Midilli Adası’nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Virüsün 25 bin sığınmacının bulunduğu Moria kampına sıçramasından endişe ediliyor.