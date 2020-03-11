Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan’daki ABD güçlerinin sözcüsü Albay Sonny Leggett, ABD-Afganistan İslam Cumhuriyeti Ortak Deklarasyonu ve ABD-Taliban anlaşması gereğince Afganistan’daki ABD güçlerinin (USFOR-A) 135 gün içinde şartlı 8 bin 600’e düşürülmesi sürecinin başlatıldığını açıkladı. Leggett, USFOR-A’nın Afganistan’da El Kaide ve DEAŞ’e karşı terörizmle mücadele operasyonları yürütmenin yanı sıra Afgan Ulusal Savunma ve Güvenlik Güçlerine destek verme gibi hedeflerini yerine getirmek konusunda bütün askerî yetkilerini kullanmayı sürdüreceğini kaydetti. ABD’nin Afganistan’da yaklaşık 12 bin askeri görev yapıyor. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban mahkûmlarının serbest bırakılması için karar çıkaracağını açıkladı. Taliban’ın Katar Ofisi Sözcüsü Suhail Şahin de, ABD-Taliban anlaşması kapmasında yapılacak esir takası konusunda ABD yetkililerine mahkûm listesi verdiklerini belirtti. Anlaşmada, Taliban’ın, serbest bırakılan üyelerinin, ABD ve müttefiklerine tehdit oluşturmamasını sağlayacağının altı çizilmişti.