Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ABD genelinde görülen koronavirüsü vaka sayısının bini geçtiğini, 29 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Türk toplumunun yoğun olarak yaşadığı New Jersey eyaletinde korona virüs kaynaklı ilk ölümün gerçekleşmesi üzerine eyalette acil durum ilan edildi. Yetkililer, Paterson şehrinde bir hastanede 2 kişinin karantina altında tutulduğunu açıklandı. Washington, California, Massachusetts ve New York’tan sonra New Jersey eyaletinde de korona virüsü vakası nedeniyle acil durum ilan edildi.



Demokrat Parti başkan adayları Bernie Sanders ve Joe Biden koronavirüsünün ülkede yayılması üzerine bu hafta yapacakları mitingleri iptal etti.



Birleşmiş Milletler New York’ta bulunan merkezini halka kapatacağını ve tüm turların askıya alınacağını açıkladı. Her Nisan ayında California’ya on binlerce insanı kendisine çeken Coachella müzik festivali Ekim ayına ertelenirken, koronavirüsünün etkili olduğu eyaletlerde bazı okullar, spor müsabakaları, konserler, konferanslar ve diğer etkinlikler iptal edildi.



New York Valisi Andrew Cuomo, New York'ta yeni tip koronavirüs salgınının çıkış yeri New Rochelle bölgesine askeri birlik gönderileceğini açıkladı. Cuomo, bölgede salgınla mücadele için belirlenen bir yerin merkez olarak kullanılacağını belirterek, askeri birliklerin ilgili alanda halka gıda dağıtacağını ve virüsün yayılmasını önlemek amacıyla, okul, ibadethane gibi yerleri temizlemek üzere görevlendirileceğini ifade etti.