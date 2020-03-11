Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın corona virüsü önlemek adına kurduğu koordinasyon grubunda da yer alan Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci önemli açıklamalarda bulundu.

CNN International'da yer verilen habere göre; Dr. Fauci, Beyaz Saray'da komite önünde yaptığı açıklamada, "Corona virüste en kötü gün gelmek üzere mi?" sorusuna "Evet en kötüsü daha gelmedi, işler daha da kötüleşecek. Durum daha da kötüye gidecek" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi ABDde en yetkili isimden corona virüs açıklaması: Daha da kötüye gidecek

New York eyaletindeki toplam 173 corona virüs vakasından 108'inin görüldüğü New Rochelle'e giriş çıkışların tamamen yasaklanmadığı ancak eğitim, ibadet gibi toplu halde yapılacak tüm etkinliklerin 2 hafta süreyle iptal edildiği duyuruldu.

Ortodoks Yahudi cemaatleri iki gün süren dini bayramları Purim kutlamalarını corona virüs salgını nedeniye iptal ettiklerini açıkladı.

Amerika Hahamlar Konseyi'nin, Purim kutlamalarının yapılmaması için gerekli fetva ve kılavuz listesi yayınladığı kaydedildi.

NEW JERSEY'DE COVID-19 KAYNAKLI İLK ÖLÜM

Diğer yandan, New York'tan sonra pazartesi günü acil durum ilan edilen New Jersey'de Covid-19 kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

ABD'de en son verilere göre, 700'den fazla kişinin salgına yakalandığı ve en az 27 kişinin de hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Dünya genelinde yaklaşık 120 bin kişide virüs tespit edilirken, ölü sayısının 4 bin 200'ü geçtiği kaydediliyor.