Ünlü Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein cinsel saldırı suçlamasıyla yargılandığı davada 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Harvey Weinstein'a 23 yıl hapis cezası
11.03.2020 - 19:10 | Son Güncelleme: 11.03.2020 - 19:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein cinsel saldırı suçlamasıyla yargılandığı davada 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Etiketler : abd,hapis,Harvey Weinstein,
687329 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/687329.aspx
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