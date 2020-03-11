Rusya'nın başkenti Moskova'da kurulan Acil Müdahele Karargahı tarafından yapılan açıklamada, Moskova'da 8 kişide daha korona virüs tespit edildiği duyuruldu. Virüs tespit edilen kişilerden 6'sının Moskova'nın merkezinde bir hastanede karantinaya alındığı belirtilirken diğer 2 kişinin yine Moskova bölgesinde başka bir hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi. Açıklamada, virüs tespit edilen 8 kişinin Rus vatandaşı olduğu aktarıldı.
Öte yandan Rusya'da 20 korona vakası bulunuyor.
Rusya'da 8 yeni korona virüs vakası
11.03.2020 - 23:23 | Son Güncelleme: 11.03.2020 - 23:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya'da 8 kişide daha korona virüse rastlandığı açıklandı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da kurulan Acil Müdahele Karargahı tarafından yapılan açıklamada, Moskova'da 8 kişide daha korona virüs tespit edildiği duyuruldu. Virüs tespit edilen kişilerden 6'sının Moskova'nın merkezinde bir hastanede karantinaya alındığı belirtilirken diğer 2 kişinin yine Moskova bölgesinde başka bir hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi. Açıklamada, virüs tespit edilen 8 kişinin Rus vatandaşı olduğu aktarıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : rusya,koronavirüs,
687373 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/687373.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER