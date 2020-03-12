Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, İdlib’deki son durumla ilgili “Şu anda geçici olan bu ateşkesi kalıcı hâle getirmek için çalışmalar yürütülüyor” dedi. Çavuşoğlu, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Rusya’ya yapılan ziyarette varılan mutabakatın sahadaki uygulamasıyla ilgili son durumun ve karşı taraftan yapılan tacizlerin sorulması üzerine Çavuşoğlu, iki gün önce basit bir taciz ateşi olduğunu, gerekli uyarıların yapıldığını söyledi.

TEMAS HÂLİNDEYİZ

Sürekli temas hâlinde olduklarını ve Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar ile de sohbet ettiklerini belirten Çavuşoğlu “Biliyorsunuz Rusya’dan bir askerî heyet geldi. Şu anda M4 yolunun güvenli şekilde trafiğe açılması konusunda alınacak tedbirleri askerden askere görüşüyoruz. Dün akşam bir görüşme oldu. Bugün de devam ediyor. Şu anda geçici olan bu ateşkesi kalıcı hâle getirmek için çalışmalar yürütülüyor” diye konuştu. Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar da, Ankara’ya gelen Rus askerî heyetle görüşmelerin olumlu ve yapıcı şekilde devam ettiğini belirtti. Akar “5 Mart muhtırası Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde Sayın Putin ile görüşülerek imzalandı. Bu imzalanan muhtıra çerçevesinde faaliyetlerimiz sürüyor. Şu ana kadar durum sakin. Tüm unsurlarımızla İdlib’deki mevcudiyetimiz devam ediyor” diye konuştu. Karşılıklı temasların sürdüğünü, kendisinin de Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştüğünü hatırlatan Akar “Rus askerî heyeti akşam geldi, toplantı başladı. Muhtıra çerçevesindeki esaslar dahilinde neler yapılabileceği ayrıntılı bir şekilde konuşulacak, belirlenecek. Ona göre de 15 Mart’ta M4 kara yolu üzerinde müşterek devriyenin başlamasını planlanıyor, ona çalışıyoruz. Şu anda karşılıklı görüşmeler olumlu, yapıcı şekilde devam ediyor” dedi.

AKAR: AKAN KAN DURACAK

Akar şöyle devam etti: Ateşkesin kalıcı olması, akan kanın durması devamlı olması için, oradaki sulhun, sükûnun, istikrarın bir an önce sağlanıp Suriyeli kardeşlerimizin de evlerine, topraklarına güvenli, gönüllü bir şekilde dönmelerinin sağlanmasıdır. Buna çalışıyoruz. Şu ana kadar faaliyetler olumlu şekilde cereyan etti. Bundan sonra da aynı şekilde devam etmesi için biz, bize düşen her türlü görevimizi, sorumluluğumuzu yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Aynı şekilde Rusya tarafının da bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz.