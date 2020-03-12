Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) ülkede şu ana kadar 354 kişinin ölümüne yol açan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kullanılmak üzere 5 milyar dolar kredi talep etti.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, IMF'nin Kovid-19 salgını ile mücadele eden ülkelere ayırdığı 50 milyar dolarlık yardım paketinden faydalanmak için IMF Başkanı Kristalina Georgieva'ya bir mektup yazdığını duyurdu.

IMF Başkanı Georgieva'nın, "Kimse finansal kaynak eksikliği nedeniyle hayatını kaybetmemeli." şeklindeki açıklamasını hatırlatan Himmeti, İran'ın bütün eyaletlerinde görülen salgınla mücadele için ekonomik desteğe ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Himmeti, salgının ülkedeki etkisi ve İran'ın IMF'deki kotası göz önünde bulundurularak Hızlı Finansman Aracı (RFI) kaynaklarından yaklaşık 5 milyar dolar kredi sağlanmasını istedi.

"IMF tarihin doğru tarafında yer almalı"

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de Twitter hesabından paylaştığı mesajında, IMF'nin, İran Merkez Bankası tarafından talep edilen kredi miktarını bir an önce sağlaması gerektiğini belirtti.

Zarif, "IMF ve IMF Kurulu, Fon'un yetkilerine bağlı kalmalı, tarihin doğru tarafında durmalı ve sorumlu davranmalıdır." ifadelerini kullandı.

IMF Başkanı Georgieva, Dünya Bankası Başkanı David Malpass ile Kovid-19 salgınına ilişkin 4 Mart'ta düzenlediği ortak basın toplantısında salgınla mücadele için 50 milyar dolarlık kaynak ayırdıklarını açıklamıştı.