Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen Resülayn’ın batısındaki Tel Halef köyünde bomba yüklü araç patlatıldı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonucu yaralıların da olduğu belirtildi.

Yerel kaynaklar, saldırının terör örgütü PKK /YPG tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.