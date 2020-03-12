Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen Resülayn’ın batısındaki Tel Halef köyünde bomba yüklü araç patlatıldı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonucu yaralıların da olduğu belirtildi.
Yerel kaynaklar, saldırının terör örgütü PKK /YPG tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.
Resülayn'da bomba yüklü araçla saldırı: 2 ölü
12.03.2020 - 14:02 | Son Güncelleme: 12.03.2020 - 14:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen Resülayn’ın batısındaki Tel Halef köyünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen Resülayn’ın batısındaki Tel Halef köyünde bomba yüklü araç patlatıldı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonucu yaralıların da olduğu belirtildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Resülayn,bombalı saldırı,
687494 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/687494.aspx
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