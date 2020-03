Türkiye Gazetesi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, koronavirüsle mücadele için Sağlık Bakanlığının ihtiyaç listesini "ACİL" başlığıyla Twitter hesabından paylaşarak tüm dünya ülkelerini İran'a yardıma çağırdı.

Kovid-19'la mücadelede sağlık personelinin ön saflarda cesurca savaştığını belirten Zarif, "Onların çabaları, halkımızın ilaç ve teçhizata erişimini engelleyen kısıtlamalardan kaynaklanan büyük eksikliklerle baltalanıyor." ifadelerini kullandı.

Mesajına Sağlık Bakanlığının acil ihtiyaç listesini ekleyen Zarif, "Virüs, ayrım yapmıyor. İnsanoğlu da yapmamalı." diye yazdı.

Zarif'in paylaştığı 30 satırlık acil ihtiyaç listesinde, 172 milyon koruyucu maske, 100 milyon eldiven, 3 milyon 200 bin Kovid-19 tespit kiti, 1000 suni solunum cihazı gibi birçok teçhizat ve ilaç bulunuyor.

İran, ABD'nin bankacılık yaptırımları nedeniyle sağlık malzemelerinin temininde sorun yaşıyor

ABD yönetimi, 8 Mayıs 2018'de, İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilerek Tahran'a yaptırımları geri getirmişti.

Washington'un doğrudan İran sağlık sektörüne bir yaptırımı söz konusu olmamasına rağmen tek taraflı bankacılık yaptırımları ve ABD'nin yaptırım listesine alınmaktan çekinen yabancı şirketlerin Tahran'la ticaret yapmaktan kaçınması, İran'ın sağlık malzemeleri ve ilaç ithalatını zorlaştırıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 28 Şubat'ta Kovid-19'la mücadele eden İran'a yardım teklifinde bulunmuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 4 Mart'taki kabine toplantısında, "Onlar (ABD) merhamet maskesi takarak 'İran halkına yardım edelim.' diyor. Siz eğer samimiyseniz en azından ilaç yaptırımlarını kaldırın." ifadelerini kullanmıştı.

Zarif de ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının ülkedeki Kovid-19 ile mücadelede ihtiyaç duyulan kaynakları tükettiğini söylemişti.

Can kaybı 429'a yükseldi

Hastalığın ortaya çıktığı Çin ve İtalya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı. Ülkede koronavirüse yakalananların sayısı 10 bini aşarken can kaybı 429'a yükseldi.

İran'ın eski Vatikan Büyükelçisi ve ülkenin önde gelen din adamlarından Hadi Hüsrevşahi, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi, eski Şam Büyükelçisi Hüseyin Şeyhulislam ve Tahran Milletvekili Fatma Rehber de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar ve 24 milletvekilinin virüse yakalandığı açıklanmıştı. Salgınla mücadele kapsamında büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturulmuştu.

Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilmiş, sportif ve sanatsal faaliyetler de 20 Mart'a kadar iptal edilmişti.