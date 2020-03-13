Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Project on Government Oversight” adlı sivil toplum kuruluşunca ele geçirilen rapora göre, beşinci nesil savaş uçağı olarak tasarlanan ve “dünyadaki en güçlü savaş uçağı” olarak anılan F-35’te hâlihazırda uçakta 883 tasarım hatası bulunuyor. 448 arızanın halen “devam ettiği” ve bu konuda F-35 ofisiyle şirketler arasında “anlaşmazlık olduğu” belirtildi. Lockheed Martin’in söz konusu tasarım hatalarına ilişkin, F-35 ofisine uçağın mevcut halinin projenin şartnamelerine uygun olduğunu ancak belirtilen tasarım hatalarının düzeltilmesi için proje sözleşmesine ek fiyat eklenmesi gerektiğini ifade ettiği kaydediliyor. Raporda, uçakta tespit edilen 162 hataya ilişkin ise arızaların devam ettiği ve “düzeltme planı olmadığı” belirtiliyor. Bu da şirketlerin söz konusu tasarım hatalarına ilişkin, ellerinde yapacak bir şey bulunmadığı anlamına geliyor. 273 tasarım hatasının çözümü için ise fon bekleniyor.