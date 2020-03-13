Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa’da koronavirüs salgınında en fazla can kaybı yaşayan İtalya’da salgının yayılma hızının kesilmemesi üzerine geçtiğimiz günlerde Başbakan Giuseppe Conte, ülkenin kuzeyi için verilen kırmızı alarmı genişletti ve 60 milyon nüfuslu ülkenin tamamını karantina altına aldı. Conte hükûmetinin ilk etapta ülkenin kuzeyinin karantinaya alması, ülkedeki kronik kuzey-güney çatışmasını körükledi. İlk etapta16 milyonluk bölgenin karantina altına alınmasından dolayı Kuzey İtalyalılar ‘enfekte’ kabul edilerek dışlandıkları ve ayrımcılığa maruz kaldıkları görüşünde. Bu konuda İtalyanlarla yapılan röportajlarda sosyal medya üzerinden ‘kuzeyli’ olduğu için siber zorbalığa uğradığını ifade edenler dahi var.

“ÇALIŞKAN-TEMBEL”

İtalyan halkı arasında yıllardır ‘çalışkan kuzeyli’ ile ‘keyfine düşkün güneyli’ tartışması yaşanıyor. Kuzeyliler güneylileri geri kafalı, tembel ve kaba olmakla suçlarken güneyliler kuzeylileri kendini beğenmiş, soğuk ve aile kavramından uzak olmakla suçluyor. Fiziksel özelliklere bakılacak olursa Kuzey İtalyalılar Türklerin kafasındaki Avrupalı tipine daha çok uyuyor. Güney İtalyalılar ise tipik Akdeniz insanı. Ekonomik yükün büyük bir kısmını kuzey çekiyor. Güneye yeteri kadar yatırım olmamasından dolayı güneyli gençler kuzeye çalışmaya gidiyor. Kuzey-güney ayrımı ülkede birçok filme de konu oldu. Başrolünde Cladio Bisio’nun oynadığı Benvenuti a Sud isimli film de

bunlardan biri.

Tüm ticari faaliyetler durdu

İtalya’da koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 827’ye yükselirken, virüs bulaşanların sayısı ise 12 bin 462’ye ulaştı. 3 haftadır olağanüstü günler geçiren ve vaka sayısındaki artışın önüne geçemeyen İtalya’da hükümet, pazartesi günü açıkladığı kısıtlayıcı tedbirlerin çerçevesini genişletti. Başbakan Conte, Facebook hesabından yaptığı canlı yayında, “Market ve eczane gibi temel ihtiyaçların karşılanabileceği yerlerin haricinde yarından (bugün) itibaren ticari faaliyette bulunan tüm mağaza ve işletmeler kapatılacak. Bütün restoran, kafe, bar gibi işletmelerin faaliyetleri askıya alınmıştır” dedi. Taşımacılık, tarımsal faaliyetler, bankacılık, sigorta ve posta hizmetlerinin garanti edileceğini, benzinliklerin açık olacağını vurgulayan Conte, marketlerin de açık kalacağını, marketlere akın edilmemesi gerektiğini söyledi. Sanayi işletmeleri ve fabrikaların ise güvenlik şartlarına uymak koşuluyla açık kalabileceğini ifade eden Conte, “Eğer hep birlikte bu kurallara uyarsak, bu acil durumdan en kısa zamanda çıkarız” ifadesini kullandı.