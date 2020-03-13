Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkede 3 bin 276 kişi ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Bütün çabalarına rağmen salgının önüne geçilememesi üzerine İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, IMF’den yaklaşık beş milyar dolarlık kredi sağlanmasını istedi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de bütün dünya ülkelerini İran'a yardıma çağırdı. Zarifi “IMF ve IMF Kurulu, Fon’un yetkilerine bağlı kalmalı, tarihin doğru tarafında durmalı ve sorumlu davranmalıdır. Virüs, ayrım yapmıyor. İnsanoğlu da yapmamalı” ifadelerini kullandı. Öte yandan, koronavirüs sebebiyle İran Koronavirüs Komisyonu ve Spor ve Gençlik Bakanlığı ortak kararınca 1. Futbol Ligi dâhil olmak üzere ülkede bütün spor organizasyonları durduruldu.