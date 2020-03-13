Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs yayılmaya devam ederken Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı 17 koronavirüs vak'asının daha tespit edildiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yeni vak'alar ile ilgili verdiği bilgilere göre, vak'alardan birinin koronavirüs taşıyan bir kişi ile temas halinde olduğu kaydedildi. İkinci vak'anın Portekiz’den gelen bir vatandaş olduğu, üçüncü vak'anın ise İran'dan gelen bir kadın, dördüncü vak'anın Türkiye'den gelen ve 5 gün önce Lübnan'da geçen bir vatandaş olduğu, 2 vak'anın ise Irak'tan dönen Suudi Arabistanlı oldukları, diğer vak'aların da Mısır’dan gelenler olduğu aktarıldı. Suudi Arabistan’da yeni vak'aların ortaya çıkmasıyla koronavirüs vak'a sayısı 62’ye yükseldi.

Vak'aların Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından tespit edildiği ve karantina altında alındığı öğrenildi.