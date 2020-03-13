İran Genelkurmay Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında satış yerleri, sokak ve caddeleri boşaltacaklarını açıkladı.
İran'da satış yerleri, sokak ve caddeler boşaltılacak
13.03.2020 - 14:29 | Son Güncelleme: 13.03.2020 - 14:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran Genelkurmay Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında satış yerleri, sokak ve caddeleri boşaltacaklarını açıkladı.
Kaynak: AA
Etiketler : İran Genelkurmay Başkanlığı,koronavirüs,korona,virüs,
687735 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/687735.aspx
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