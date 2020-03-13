İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ülke genelinde 15 gün "olağanüstü hal" ilan etti.
İspanya'da 15 gün 'olağanüstü hal' ilan edildi
13.03.2020 - 17:38 | Son Güncelleme: 13.03.2020 - 17:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ülke genelinde 15 gün "olağanüstü hal" ilan etti.
Kaynak: AA
Etiketler : İspanya Başbakanı Pedro Sanchez,koronavirüs,15 gün olağanüstü hal,
687777 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/687777.aspx
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