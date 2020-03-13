İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 250 kişi artarak 1266'ya, toplam vaka sayısı ise 17 bin 660'a yükseldi.
İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1266'ya yükseldi
13.03.2020 - 20:13 | Son Güncelleme: 13.03.2020 - 20:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 250 kişi artarak 1266'ya, toplam vaka sayısı ise 17 bin 660'a yükseldi.
Etiketler : italya,koronavirüs,
687813 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/687813.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER