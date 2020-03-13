Çin’den yayılan korona virüsü Avrupa ülkelerini tehdit etmeye devam ediyor. Avrupa ülkeleri genelinde tedbir arttırılırken, her geçen gün vaka sayısında artış kaydediliyor. Yunanistan’da 73 yeni vaka tespit edildi. Ülkedeki korona vakası sayısı 190’a yükseldi. Öte yandan Yunan hükümeti kafeterya, restoranlar, alışveriş merkezleri ve barların kapatılması kararı aldı.
Yunanistan’da 73 yeni korona vakası
13.03.2020 - 21:09 | Son Güncelleme: 13.03.2020 - 21:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yunanistan’da 73 korona virüs vakası tespit edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Yunanistan,koronavirüs,
687824 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/687824.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER