Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mültecilere şiddet uygulayan Yunanistan aleyhinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM) dava açmaya hazırlanan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu “Bize düşen, hukuk çerçevesinde AİHM’de Yunanistan’ı mahkûm ettirmektir. Bunu yapacağız, göreceksiniz” dedi. Feyzioğlu, Edirne’de Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasında mültecilerin beklediği tampon bölgede yaptığı incelemelerin ayrıntılarını anlattı.

Türkiye’ye her fırsatta laf sokmayı marifet sayan dış mihraklarla onları alkışlamayı marifet sayanların Türkiye’yi sorumlu gördüğünü ancak Yunanistan’ın vahşetine ses çıkarmadığını ifade eden Feyzioğlu, Yunanistan’ın yaptıklarının gelişmiş kamera sistemleriyle Türkiye tarafından görüntülendiğini, delillendirildiğini kaydetti. Yunanistan’ın bir mülteciye kaynar su döktüğünü hatırlatan Feyzioğlu, bazılarının başına ise gaz fişeği atıldığını anlattı. Bu durumdaki sığınmacıların vekâletlerinin Edirne Barosu Başkanlığınca alınmaya başlandığını ifade eden Feyzioğlu “Burada işkence, kötü muamele, eziyet, öldürmeye teşebbüs var. Diyelim ki bu göçmenler, uluslararası hukuka aykırı olarak Yunanistan’ın kapısına dayandı. Cevap versinler, uluslararası hukukun, kanunun, vicdanın neresinde bu insanları çırılçıplak soyup Meriç Nehri’ne atmak yazıyor? Türkiye’ye paragraf dolusu saydıranlar acaba bir cümle de Yunanistan’a söz söylemeyi düşünmezler mi? Bir cümle de Yunanistan’ı buna teşvik eden AB’ye söylemeyi düşünmezler mi?” dedi.

Feyzioğlu “Delilleri topluyoruz, mutfak hazırlığını yapıyoruz. Dilekçeleri hazırlamaya başladık. Pazartesi günü taslak dilekçeler bitecek. Edirne Barosu sahada, Yunanistan’a karşı AİHM’e gitmek isteyenlerin muvafakatini almaya başladı. AİHM’de Yunanistan’ı mahkûm ettireceğiz” dedi.

MEMUR-SEN RAPOR HAZIRLADI

Öte yandan Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) “Yunanistan ve Avrupa Birliği’nin Mültecilerin Sınır Geçişlerindeki Hak İhlalleri” başlıklı rapor hazırladı. Raporda, Yunanistan ve Avrupa Birliği’nin, mültecilerin sınır geçişlerindeki hak ihlalleri dile getirildi.