Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Sağlık Bakanlığı 7 korona virüs vakasının daha olduğunu açıkladı. 7 kişiden 5’inin daha önce coronavirüs olanlarla temas ettiği açıklandı. Beş kişi karantinaya alınırken diğer 2 kişi Limasol Hastanesi’ne kaldırıldı. 7 kişinin tümü geçtiğimiz günlerde İngiltere’den geldi.
Güney Kıbrıs Rum Kesiminde toplam vaka sayısı 21 oldu.
Güney Kıbrıs’ta 7 korona vakası daha
14.03.2020 - 08:55 | Son Güncelleme: 14.03.2020 - 08:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güney Kıbrıs Rum Kesiminde 7 kişide daha korona virüs tespit edildi.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Sağlık Bakanlığı 7 korona virüs vakasının daha olduğunu açıkladı. 7 kişiden 5’inin daha önce coronavirüs olanlarla temas ettiği açıklandı. Beş kişi karantinaya alınırken diğer 2 kişi Limasol Hastanesi’ne kaldırıldı. 7 kişinin tümü geçtiğimiz günlerde İngiltere’den geldi.
Etiketler : Güney Kıbrıs,
687902 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/687902.aspx
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