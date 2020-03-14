Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle birçok havayolu şirketi uçuşlarını iptal etmesi yüzünden, uçak bileti satışı yapan firmalar kapılarını kapattı. Yolcular haklı olarak biletlerinin yanmaması için ya tarih değişikliği ya da ödediği biletin ücretini geri almak için Havayolu firmalarının kapısına dayandı. Paris-Alger seferlerini iptal eden Cezayir Havayolu şirketinin Paris bürosu önünde bilet ücretini geri almak veya bilet tarihlerini değiştirmek için gelenler uzun kuyruklar oluşturdu, yer yer sıra yüzünden Havayolu müşterileri arasında tartışmalar meydana gelmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri çağrıldığı görüldü.