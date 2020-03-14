İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi.
İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1441'e yükseldi
14.03.2020 - 20:08 | Son Güncelleme: 14.03.2020 - 20:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi.
Etiketler : italya,koronavirüs,
688021 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/688021.aspx
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