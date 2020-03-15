Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Amara bir Avrupa ülkesinden döndükten sonra baş ağrısıyla birlikte aşırı yorgunluk hissetti. Yapılan inceleme ve testler sonucu Ulaştırma Bakanı Amara'da Kovid-19'a rastlandı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bakanın gerekli tüm sağlık önlemlerinin alınmasının ardından 14 gün boyunca evinde kalacağı ve çalışmalarına bu şekilde devam edeceği kaydedildi.

Fas'ta, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 17 olarak açıklanmıştı.

Açıklamada, virüsün bulaştığı kişilerin durumlarının stabil olduğu ve endişe edilecek bir husus bulunmadığı aktarılmıştı.