Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çaldıran ilçesinin İran sınırındaki bir kilometrekarelik alan tarandı. Jandarma, UMKE, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin çalışmaları sonucu bölgede yedi ceset bulundu. Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu sığınmacılara ait olduğu belirlenen cesetler, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Van Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Bölgede karların erimeye başlamasıyla ortaya çıkan cesetlerin, kış aylarında sınırdan geçerken donarak ölen sığınmacılara ait olduğu tespit edildi.
İran sınırında yedi göçmenin cesedi bulundu
15.03.2020 - 03:08 | Son Güncelleme: 15.03.2020 - 03:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’ın Çaldıran ilçesi kırsalında, kış mevsiminde sınırdan geçerken donarak ölen sığınmacılara ait olduğu belirlenen yedi ceset bulundu.
Etiketler : van,van çaldıran,iran sınırı,
688067 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/688067.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER