Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çaldıran ilçesinin İran sınırındaki bir kilometrekarelik alan tarandı. Jandarma, UMKE, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin çalışmaları sonucu bölgede yedi ceset bulundu. Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu sığınmacılara ait olduğu belirlenen cesetler, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Van Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Bölgede karların erimeye başlamasıyla ortaya çıkan cesetlerin, kış aylarında sınırdan geçerken donarak ölen sığınmacılara ait olduğu tespit edildi.