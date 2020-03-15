Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeşitli modellerde tuvalet üreten bir şirketin yetkilisi “Virüs sonrası internet üzerinden gelen siparişler oldukça arttı. Her iki dakikada bir taharet musluklu klozet satıyoruz. Günlük satışımız 1.000 adedin üzerine çıktı” dedi. Öte yandan dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz de, ABD’de milyonlarca insanın seyrettiği ‘The Tonight Show starring Jimmy Fallon’ programına konuk oldu.

DR. ÖZ EL YIKAMAYI ÖĞRETTİ

Doktor Öz, en etkili el yıkama örneği olarak ‘Turkish Twist’ adını verdiği yöntemi örnek gösterdi. Doktor Öz programda çoğu insanın yanlış şekilde el yıkadığını söyleyerek şunları kaydetti: El yıkarken asıl önemli olan parmaklarınızı etkili bir şekilde yıkamaktır çünkü yüzünüze onlarla dokunursunuz. Ellerinizi açtıktan sonra ‘Turkish Twist’ yapın ve parmaklarınızı avuçlarınızla sıkıştırarak ovmaya başlayın. Ardından başparmaklarınızı da tek tek ovun. Ciddiyim. Bize bu yöntemi tıp okulunda da gösterdiler. Sonrasında el ayalarınızı ovun. 20 saniye sürmeli. Ardından ellerinizi kurutun ve bitti.

TRUMP’A DA TEST YAPILDI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, yakın çevresindeki bazı kişilerin koronavirüse yakalanmasının ardından test yaptırdı. Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında “Dün gece alıp laboratuvara götürdüler. Birkaç güne sonuçlanır” diyen Trump, bir soru üzerine, ateşinin normal olduğunu ve herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini kaydetti. Ülkede ‘ulusal acil durum’ ilan eden Trump, 50 milyar dolara kadar acil durum fonuna erişime kapı açılacağını kaydetti. Trump, ABD’lilere ücretsiz koronavirüs testi yapılmasına ve ücretli hastalık izni almalarına imkân tanıyan yasa tasarısını desteklediğini de duyurdu.