Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakan Yardımcısı Pierpaolo Sileri ve Eğitim Bakan Yardımcısı Anna Ascani de virüse yakalandı. Ülkede doktorlar ve hemşirelerin omuzlarına binen sorumluluk, tıp dünyasının etik değerlerini yeniden düşündürür oldu. Milano’daki Fatebenefratelli Hastanesinde görevli hemşire Mauro D’Ambrosio, hastanelerde artan yoğunluktan dolayı sağlık personelinin hayatta kalma ihtimali daha yüksek olan hastalara öncelik verdiğini söyledi. Hemşire “Ahlaki açıdan kabul etmek ne kadar zor olsa da, eğer bir hasta çok ağırlaşıp artık yaşama umudu kalmadıysa, ona verilen yatağı ya da sağlanan imkânları iyileşme ihtimali olan birine aktarma tercihinde kalıyoruz” dedi. Bergamo bölgesinde görevli anestezi uzmanı Christian Salaroli de “Hayatta kalma ihtimalini yaş ve sağlık durumu belirliyor” ifadesini kullandı.